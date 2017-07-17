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14:58 (мск), источник: РИА Новости

Против примкнувшего к боевикам в Сирии жителя Татарстана возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Управление ФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении жителя республики, который вступил в ряды одной из группировок запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра"*, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

«Управлением ФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (“Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем”) в отношении жителя Татарстана, уроженца одной из республик Центральной Азии Туйчиева Ш. М., 1987 года рождения», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Туйчиев в январе 2016 года «нелегально пересек границу Сирийской Арабской Республики, где добровольно вступил в ряды группировки «Джамаат Таухид ва Джихад», являющейся структурным звеном международной террористической организации «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам"*. «В настоящее время, в составе указанной организации, выполняет функции боевика», — отмечается в релизе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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