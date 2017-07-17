Против примкнувшего к боевикам в Сирии жителя Татарстана возбудили дело

«Управлением ФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (“Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем”) в отношении жителя Татарстана, уроженца одной из республик Центральной Азии Туйчиева Ш. М., 1987 года рождения», — говорится в сообщении.