На Среднем Урале семья выжила в ДТП с поездом
Водитель иномарки вылетел на переезд на красный.
Водитель иномарки вылетел на переезд на красный.
Днем 15 июля 2017 года на 14-м километре трассы Сухой Лог — Алтынай 37-летний водитель Ford Focus выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Иномарку протаранил грузовой поезд.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, в машине ехала семья. Водитель легковушки получил перелом голени, его 37-летняя супруга — ушиб грудной клетки, а у 17-летнего подростка диагностировали тупую травму живота.