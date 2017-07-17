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14:24 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Первомайском районе Новосибирска горит двухэтажный жилой дом

Информация о пострадавших уточняется.

Новосибирские пожарные борются с огнем в Первомайском районе.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в микрорайоне КСМ на Первомайке полыхает двухэтажный частный дом на улице Газонной. Судя по фото с места происшествия, огонь полностью захватил второй этаж дома, языки пламени вырываются из окон здания. На месте происшествия работают пожарные МЧС.

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