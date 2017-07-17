В Первомайском районе Новосибирска горит двухэтажный жилой дом

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в микрорайоне КСМ на Первомайке полыхает двухэтажный частный дом на улице Газонной. Судя по фото с места происшествия, огонь полностью захватил второй этаж дома, языки пламени вырываются из окон здания. На месте происшествия работают пожарные МЧС.