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14:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

На трассе М-5 водитель ВАЗа оказался зажат в машине после ДТП

Мужчину доставали спасатели и пожарные.

Водитель ВАЗа оказался зажат в своём автомобиле после столкновения с внедорожником, сообщают в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ДТП произошло сегодня, 17 июля, на 1654 км трассы М-5. «В результате аварии водитель джипа не пострадал, двое пассажиров ВАЗ-2112 остались невредимыми. Пострадавшего водителя деблокировали из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщают в пресс-центре.

Напомним, на днях на М-5 спасатели также доставали из ВАЗа водителя, а также пассажира.

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