На трассе М-5 водитель ВАЗа оказался зажат в машине после ДТП
Мужчину доставали спасатели и пожарные.
Мужчину доставали спасатели и пожарные.
Водитель ВАЗа оказался зажат в своём автомобиле после столкновения с внедорожником, сообщают в
ДТП произошло сегодня, 17 июля, на 1654 км трассы М-5. «В результате аварии водитель джипа не пострадал, двое пассажиров ВАЗ-2112 остались невредимыми. Пострадавшего водителя деблокировали из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщают в
Напомним, на днях на М-5 спасатели также доставали из ВАЗа водителя, а также пассажира.