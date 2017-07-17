После побега заключенного из СИЗО Челябинска наказаны 30 должностных лиц

В Челябинске после побега заключенного из СИЗО наказаны 30 человек, в том числе один сотрудник изолятора привлечен к уголовной ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Напомним, что 21 мая из СИЗО-1 в Челябинске сбежал 34-летний Сергей Рудиковский, осужденный к 24 годам колонии за грабеж, мошенничество, разбой и убийство. В челябинское СИЗО его перевели из Иркутской области. Мужчина был найден в Миассе, в торгово-развлекательном комплексе, спустя несколько часов после побега.

После данного инцидента в СИЗО-1 состоялась прокурорская проверка, которая показала, что побег произошел из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами изолятора, а также отсутствия должного руководства и контроля со стороны сотрудников территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Прокурором начальнику ГУФСИН региона внесено представление об устранении нарушений закона, а также поставлен вопрос об ответственности виновных.