Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Чехова показала себя в купальнике: Сеть возмущена фотошопом
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Хрупкие льды Антарктиды
14:47 (мск), источник: dostup1.ru

После побега заключенного из СИЗО Челябинска наказаны 30 должностных лиц

Один из сотрудников учреждения привлечен к уголовной ответственности за халатность.

В Челябинске после побега заключенного из СИЗО наказаны 30 человек, в том числе один сотрудник изолятора привлечен к уголовной ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Напомним, что 21 мая из СИЗО-1 в Челябинске сбежал 34-летний Сергей Рудиковский, осужденный к 24 годам колонии за грабеж, мошенничество, разбой и убийство. В челябинское СИЗО его перевели из Иркутской области. Мужчина был найден в Миассе, в торгово-развлекательном комплексе, спустя несколько часов после побега.

После данного инцидента в СИЗО-1 состоялась прокурорская проверка, которая показала, что побег произошел из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами изолятора, а также отсутствия должного руководства и контроля со стороны сотрудников территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Прокурором начальнику ГУФСИН региона внесено представление об устранении нарушений закона, а также поставлен вопрос об ответственности виновных.

К дисциплинарной ответственности привлечено свыше 30 сотрудников уголовно-исполнительной системы, включая пять лиц из числа руководителей следственного изолятора и аппарата ГУФСИН России по Челябинской области. Кроме того, в отношении сотрудника следственного изолятора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинске еще раз увеличили число домов, попадающих под 6 этап опрессовки
В Кремле ответили на условия США по возврату дипсобственности РФ
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи Поиски исполнителей главных ролей продолжались несколько месяцев, пробы прошли более 2000 актеров
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь