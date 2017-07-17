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14:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом раскрыто убийство селянина

Полицейские случайно обнаружили тело погибшего в одном из домов.

Правоохранители раскрыли убийство селянина в Кумылженском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 16 июля в одном из частных домов местная жительница обнаружила тело своего соседа и вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели мужчину и выяснили, что его никто не убивал и тот умер естественной смертью. Покидая дом, полицейские заметили в коридоре большое покрывало, которое что-то скрывало. Как оказалось, под ним лежало тело еще одного мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. Рядом с ним лежал окровавленной нож.

Следователям удалось выяснить, что одного из мужчин убил 45-летний приятель хозяина дома. 14 июля злоумышленник пришел в гости к другу, где стал распить с ним спиртное. В какой-то момент.

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