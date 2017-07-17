Под Волгоградом раскрыто убийство селянина

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 16 июля в одном из частных домов местная жительница обнаружила тело своего соседа и вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели мужчину и выяснили, что его никто не убивал и тот умер естественной смертью. Покидая дом, полицейские заметили в коридоре большое покрывало, которое что-то скрывало. Как оказалось, под ним лежало тело еще одного мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. Рядом с ним лежал окровавленной нож.