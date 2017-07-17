Под Волгоградом раскрыто убийство селянина
Полицейские случайно обнаружили тело погибшего в одном из домов.
Полицейские случайно обнаружили тело погибшего в одном из домов.
Правоохранители раскрыли убийство селянина в Кумылженском районе Волгоградской области.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 16 июля в одном из частных домов местная жительница обнаружила тело своего соседа и вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели мужчину и выяснили, что его никто не убивал и тот умер естественной смертью. Покидая дом, полицейские заметили в коридоре большое покрывало, которое
Следователям удалось выяснить, что одного из мужчин убил 45-летний приятель хозяина дома. 14 июля злоумышленник пришел в гости к другу, где стал распить с ним спиртное. В