Петербургский ЖКС заставили заплатить миллионный долг за тепло

Как сообщает городское управление Федеральной службы судебных приставов 17 июля, своевременно расплатиться с поставщиком теплоэнергии не смогло ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района Петербурга». Миллионный долг скопился ещё в 2015 году, но попыток погасить его ЖКС не предпринимал.

Годом ранее, как уже писала «Фонтанка», экс-руководитель жилконторы получил уголовное дело по фактам хищения из кассы. Предполагалось, что он потратил почти четверть миллиона на оплату собственных штрафов.

Отчаявшись получить деньги с медлительного клиента, энергетическая компания «Петербургтеплоэнерго» обратилась с иском в Арбитражный суд города. Жилкомсервис после решения суда и профилактической беседы с приставами перечислил миллион рублей на счета энергетической компании.