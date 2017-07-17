Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Лавров назвал бандитами с большой дороги чиновников США
Как объединить лоджию с комнатой
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Чехова показала себя в купальнике: Сеть возмущена фотошопом
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Природные пожары в Калифорнии
15:32 (мск), источник: Фонтанка

Петербургский ЖКС заставили заплатить миллионный долг за тепло

Управляющая компания Петроградского района Петербурга, не раз отметившаяся в сомнительных историях, только после решения суда и вмешательства приставов смогла расстаться с крупной суммой за энергетические ресурсы.

Как сообщает городское управление Федеральной службы судебных приставов 17 июля, своевременно расплатиться с поставщиком теплоэнергии не смогло ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района Петербурга». Миллионный долг скопился ещё в 2015 году, но попыток погасить его ЖКС не предпринимал.

Годом ранее, как уже писала «Фонтанка», экс-руководитель жилконторы получил уголовное дело по фактам хищения из кассы. Предполагалось, что он потратил почти четверть миллиона на оплату собственных штрафов.

Отчаявшись получить деньги с медлительного клиента, энергетическая компания «Петербургтеплоэнерго» обратилась с иском в Арбитражный суд города. Жилкомсервис после решения суда и профилактической беседы с приставами перечислил миллион рублей на счета энергетической компании.

В январе этого года один из сотрудников ЖКС также отметился в уголовной истории: его, двух уроженцев Армении и адвоката городской коллегии задержали по делу о вымогательстве. Под угрозой убийства сообщники летом 2016 года пытались получить с коммерсантов миллион рублей и иномарку. Деньги требовали в помещении жилконторы на Большой Монетной улице.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Священник Денис Батарчук: «Люди идут к мощам, как в аптеку»
В Кремле ответили на условия США по возврату дипсобственности РФ
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь