Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Чехова показала себя в купальнике: Сеть возмущена фотошопом
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Хрупкие льды Антарктиды
15:09 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец осужден за угон

В апреле на таксиста напал один из пьяных пассажиров, а потом завладел его автомобилем и катался по городу. Пострадавший таксист обратился в полицию.

Выяснилось, что до преступления ночью к частному извозчику обратились молодые люди с просьбой отвезти их в соседний микрорайон. Когда компания села в машину, водитель понял, что его пассажиры пьяны. На месте назначения один из пассажиров стал вести себя агрессивно и потребовал у водителя освободить автомобиль. Таксист испугался за свою жизнь и согласился, позже обратившись в полицию.

Воспользовавшись тем, что в машине остались ключи зажигания, преступник поехал кататься по городу. На одной из улиц он увидел сотрудников ДПС и попытался скрыться. Его задержали и доставили в дежурную часть. По факту угона органами дознания было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Добрянском районе в ДТП погибла женщина
В Кремле ответили на условия США по возврату дипсобственности РФ
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи Поиски исполнителей главных ролей продолжались несколько месяцев, пробы прошли более 2000 актеров
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь