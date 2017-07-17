Прикамец осужден за угон

Выяснилось, что до преступления ночью к частному извозчику обратились молодые люди с просьбой отвезти их в соседний микрорайон. Когда компания села в машину, водитель понял, что его пассажиры пьяны. На месте назначения один из пассажиров стал вести себя агрессивно и потребовал у водителя освободить автомобиль. Таксист испугался за свою жизнь и согласился, позже обратившись в полицию.



Воспользовавшись тем, что в машине остались ключи зажигания, преступник поехал кататься по городу. На одной из улиц он увидел сотрудников ДПС и попытался скрыться. Его задержали и доставили в дежурную часть. По факту угона органами дознания было возбуждено уголовное дело.



Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.