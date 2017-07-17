Уголовное дело завели по факту ДТП с маршруткой на Рабочего Штаба в Иркутске

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завели уголовное дело по факту ДТП с маршруткой на улице Рабочего штаба в областном центре. Правоохранители ведут расследование по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МВД.

Напомним, столкновение Mazda с маршруткой Ford Transit произошло на улице Рабочего Штаба в Иркутске 15 июля. По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет. На место происшествия выезжали девять бригад скорой медицинской помощи. 16 пострадавших были доставлены в медучреждения Иркутска, один человек от медицинской помощи отказался.