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18:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уголовное дело завели по факту ДТП с маршруткой на Рабочего Штаба в Иркутске

Расследование ведется по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завели уголовное дело по факту ДТП с маршруткой на улице Рабочего штаба в областном центре. Правоохранители ведут расследование по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МВД.

— В настоящее время устанавливаются очевидцы случившегося, разбираемся в обстоятельствах дорожной аварии, — рассказали корр. агентства в пресс-службе ведомства.

Напомним, столкновение Mazda с маршруткой Ford Transit произошло на улице Рабочего Штаба в Иркутске 15 июля. По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет. На место происшествия выезжали девять бригад скорой медицинской помощи. 16 пострадавших были доставлены в медучреждения Иркутска, один человек от медицинской помощи отказался.

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