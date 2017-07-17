В Екатеринбурге экс-замначальника ИК-10 отделался «условкой» за взятку
И штрафом.
И штрафом.
17 июля 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему замначальника ИК-10, признав его виновным в вымогательстве взятки. Ему дали 7 лет условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 765 тысяч рублей, сообщили «Уралинформбюро» в
По данным следствия, с августа 2013 по декабрь 2014 года подсудимый вымогал 255 тысяч рублей у предпринимателя, фирма которого поставляла мебель в колонию. Взятка передавалась через посредника частями.
Следует отметить, что в отношении взяткодателя и двух посредников было прекращено уголовное преследование, так как они активно помогали расследованию.