В Башкирии молния ударила в беседку: один погиб, двое пострадавших

Накануне, 16 июля, в Башкирии, на базе отдыха в селе Ахуново Учалинского района, произошла трагедия. В выходные здесь проходил традиционный национальный праздник Шежере-байрам. Воскресным днем на улице собрались люди послушать живую музыку — выступала группа из Учалов.

— Была ясная погода, музыканты репетировали на улице, в беседке. Неожиданно пошел дождь и — резкий удар молнии, — рассказала очевидец Диля В. — Все произошло очень быстро — какие-то пять минут с момента первой капли дождя. И тут я услышала крики: «Врача!»…

Оказывается, ударом молнии поразило сразу несколько человек.

— Громыхнуло, потом — град, а следом молния перед глазами прямо в землю ударила. Сказали, что попало тем, кто на земле стоял. Мы находились в комнате, на деревянном полу, но и нашим двоим досталось — через розетку их ударило током — но так не сильно, — рассказал очевидец Артур Н. — А через пару минут — снова солнце…

На помощь пострадавшим первыми кинулись медики, которые отдыхали на празднике.

— Двоих откачали: одна женщина получила сильные ожоги, пострадал фотограф — но ему повезло больше, обошлось без серьезных травм, — поведали свидетели происшествия. — За жизнь Игоря боролись до последнего, целый час над ним старались врачи, но спасти его не удалось.

Музыкант из Учалов, 49-летний Игорь Хайретдинов, скончался до прибытия скорой помощи. У мужчины осталась семья: жена и двое детей. По словам местных жителей, Игорь был душой компании — добрый и веселый, работал в шахте, при этом всегда мог помочь по электрике в доме, да еще музыкант от бога — как такого не любить. Его гибель стала утратой не только для близких родственников и друзей.

— В 1993 году я пошел в музыкальную школу на класс гитары, учился у Игоря. Я даже помню, как он пришел к нам домой, чтобы познакомиться с моими родителями и рассказать им, какой я хороший ученик, — вспоминает Руслан Ибатуллин. — Потом он ушел из школы — семью на учительскую зарплату было не прокормить. Но музыка осталась любимым делом Игоря. Мы долго не виделись, потому что я переехал в Уфу, а когда мне позвонила мама, и рассказала о случившемся, я впервые не смог сдержать слезы…

По факту гибели мужчины начали доследственную проверку.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии.