Дети в челябинском лагере заразились менингитом, попив воду из одной бутылки еще до начала смены

Как уже сообщало агентство, на прошлой неделе из лагеря «Олимпиец» были госпитализированы девять детей из двух отрядов с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У четверых из них диагностирован серозный менингит энтеровирусной этиологии, у остальных — ОРВИ.

Как отметил сегодня первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин на аппаратном совещании у губернатора, двоих заболевших уже выписали. Инцидент с заболеваемостью проанализирован соответствующими службами.

Евгений Редин отметил грамотные действия медиков и сотрудников детского спортивного лагеря. По его словам, сразу после появления первых признаков заболевания в организованном коллективе сотрудники лагеря предприняли все действия в соответствии с установленными санитарными регламентами и не допустили вспышки опасной серозного менингита.

«Персонал учреждения отработал очень грамотно, особенно медик. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить вспышки», — констатировал первый вице-губернатор.

В самом лагере после ЧП сотрудники Роспотребнадзора и эпидемиологи провели проверку — нарушений не обнаружено. Сейчас жизни заболевших в лагере детей ничего не угрожает.

Евгений Редин также подчеркнул, что в остальном летняя оздоровительная компания идет в Челябинской области в плановом режиме.