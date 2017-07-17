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15:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Дети в челябинском лагере заразились менингитом, попив воду из одной бутылки еще до начала смены

Установлена причина заболевания детей серозным менингитом в детском спортивном лагере «Олимпиец» в Челябинской области. По оценке специалистов, дети заразились еще до начала смены, употребляя воду из одной бутылки. Благодаря грамотным действиям сотрудников, удалось предотвратить вспышку опасной инфекции в организованном детском коллективе.

Как уже сообщало агентство, на прошлой неделе из лагеря «Олимпиец» были госпитализированы девять детей из двух отрядов с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У четверых из них диагностирован серозный менингит энтеровирусной этиологии, у остальных — ОРВИ.

Как отметил сегодня первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин на аппаратном совещании у губернатора, двоих заболевших уже выписали. Инцидент с заболеваемостью проанализирован соответствующими службами.

Евгений Редин отметил грамотные действия медиков и сотрудников детского спортивного лагеря. По его словам, сразу после появления первых признаков заболевания в организованном коллективе сотрудники лагеря предприняли все действия в соответствии с установленными санитарными регламентами и не допустили вспышки опасной серозного менингита.

«Персонал учреждения отработал очень грамотно, особенно медик. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить вспышки», — констатировал первый вице-губернатор.

В самом лагере после ЧП сотрудники Роспотребнадзора и эпидемиологи провели проверку — нарушений не обнаружено. Сейчас жизни заболевших в лагере детей ничего не угрожает.

Евгений Редин также подчеркнул, что в остальном летняя оздоровительная компания идет в Челябинской области в плановом режиме.

Отметим, что в летний период, особенно в июле-августе, каждый год регистрируется подъем сезонной заболеваемости энтеровирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, за 6 месяцев 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 2 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 1 случай энтеровирусного менингита. Заболели 1 неорганизованный ребёнок и 1 взрослый. В июле пять детей заболели энтеровирусной инфекцией.

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