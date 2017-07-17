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15:35 (мск), источник: NewsKo

Сотрудник пермской таможни подозревается в служебном подлоге

Кировский следственный отдел на транспорте возбудил два уголовных дела в отношении должностного лица, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

В 2016 году сотрудник таможни с целью повышения собственных служебных показателей составило постановление о привлечении к административной ответственности двух граждан, которые не совершали правонарушений.

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