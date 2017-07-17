Сотрудник пермской таможни подозревается в служебном подлоге
Кировский следственный отдел на транспорте возбудил два уголовных дела в отношении должностного лица, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Кировский следственный отдел на транспорте возбудил два уголовных дела в отношении должностного лица, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
В 2016 году сотрудник таможни с целью повышения собственных служебных показателей составило постановление о привлечении к административной ответственности двух граждан, которые не совершали правонарушений.