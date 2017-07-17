В Уфе зарегистрированы порывы ветра до 51 метра в секунду: есть пострадавшие
Ураган, который сегодня бушевал в Уфе, повредил парк аттракционов на территории торгового комплекса «Мега».
Ураган, который сегодня бушевал в Уфе, повредил парк аттракционов на территории торгового комплекса «Мега».
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По предварительным данным пострадали двое сотрудников парковки. Они были доставлены в больницу, но после оказания необходимой помощи отправлены домой. Сейчас на месте ЧП работает наш корреспондент.