В Уфе зарегистрированы порывы ветра до 51 метра в секунду: есть пострадавшие

По информации пресс-службы торгового центра их датчики зарегистрировали усиление ветра до пятидесяти одного метра в секунду. В результате, сильными порывами был сдвинут детский батут, повреждены столбы освещения и деревья.

По предварительным данным пострадали двое сотрудников парковки. Они были доставлены в больницу, но после оказания необходимой помощи отправлены домой. Сейчас на месте ЧП работает наш корреспондент.