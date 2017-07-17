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15:40 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе зарегистрированы порывы ветра до 51 метра в секунду: есть пострадавшие

Ураган, который сегодня бушевал в Уфе, повредил парк аттракционов на территории торгового комплекса «Мега».

По информации пресс-службы торгового центра их датчики зарегистрировали усиление ветра до пятидесяти одного метра в секунду. В результате, сильными порывами был сдвинут детский батут, повреждены столбы освещения и деревья.

По предварительным данным пострадали двое сотрудников парковки. Они были доставлены в больницу, но после оказания необходимой помощи отправлены домой. Сейчас на месте ЧП работает наш корреспондент.

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