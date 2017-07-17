Полицейские задержали убийцу из Волгоградской области спустя десять лет

Правоохранители задержали и заключили под стражу мужчину, убившего мужчину 10 лет назад в Урюпинском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчина вместе с приятелем убил незнакомца в 2007 году и скрылся от следователей. Однако в 2014 году один из убийц был задержан полицейскими. Второго мужчину им удалось арестовать только в июле 2017 года. Как оказалось, он сразу после совершения убийства уехал в Московскую область, где остался жить и работать под вымышленной фамилией.

Как выяснилось, в мае 2007 года мужчина вместе со своим приятелем находились на остановке, когда к ним подошел неизвестный мужчина и попросил вызвать ему такси или дать телефон. Просьба показалась пьяным друзьям оскорбительной и они стали избивать его. В ходе драки у мужчины из кармана выпали шприцы. Увидев их, приятели приняли незнакомца за наркомана и убили его неподалеку от берега реки Ольшанка. Как оказалось, мужчина страдал сахарным диабетом.