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15:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Фотофакт: Уфимцев испугал балансирующий в окне четвертого этажа малыш

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе горожан напугал появившийся в проеме окна ребенок.

Источник: Башинформ

Как рассказал агентству «Башинформ» неравнодушный уфимец Искандер Махмудов, случай произошел в субботу, 15 июля, в одном из многоквартирных домов по улице Королёва. По его словам, малыш, которому на вид полтора-два года, появился в открытом окне на четвертом этаже. Взрослые спохватились только через минуту.

К счастью, данный инцидент для семьи закончился благополучно.

«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть обязательно закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, — напоминают специалисты об элементарных правилах безопасности. — Нельзя разрешать детям играть на подоконниках, это не место для игр и развлечений. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно».

Как сообщало агентство «Башинформ», летом этого года в Стерлитамаке произошло три случая падения детей из окон многоэтажек.

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