Фотофакт: Уфимцев испугал балансирующий в окне четвертого этажа малыш

Как рассказал агентству «Башинформ» неравнодушный уфимец Искандер Махмудов, случай произошел в субботу, 15 июля, в одном из многоквартирных домов по улице Королёва. По его словам, малыш, которому на вид полтора-два года, появился в открытом окне на четвертом этаже. Взрослые спохватились только через минуту.

«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть обязательно закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, — напоминают специалисты об элементарных правилах безопасности. — Нельзя разрешать детям играть на подоконниках, это не место для игр и развлечений. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно».