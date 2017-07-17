Тысячи жителей Молдовы стали жертвами финансовой пирамиды Kairos

Источник: Publika.md

Людям обещали быстрый заработок за счет сдачи в аренду памяти компьютеров. Что их обманывают, пострадавшие поняли слишком поздно. За два года в сети аферистов попали от трех до десяти тысяч наших сограждан.

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Людями предлагали сдать в аренду от 70 до 320 гигабайтов памяти персонального компьютера так называемому глобальному серверу Kairos. Обещали им за это до 600 долларов в месяц. Но нужен был первый взнос — от 125 до 2780-ти долларов. Раду Лупан из Резины заплатил по максимуму.

«Деньги отдал наличными — из рук в руки», — сказал пострадавший Раду Лупан.

На компьютере Раду установили программу, которая отслеживала поступление виртуальных денег.

«Мне дали 370 долларов. Я решил, что схема работает и купил еще один пакет. На 600 долларов», — рассказал пострадавший Раду Лупан.

Больше денег Раду не получал. А его кураторы перестали отвечать на звонки. Но до этого он привел в пирамиду еще двух человек.

«Нас учили распространять информацию в интернете, привлекать людей. Я привел нескольких и за каждого получил 15%».

«Очевидно, что это финансовая пирамида. Пусть и закамуфлированная. Это понятно сразу», — сказал экономист Роман Киркэ.

Чтобы избежать разглашения, мошенники убеждали жертв, что на их компьютерах хранятся данные глобальных корпораций.

Так называемым партнёрам представители Kairos говорили, что гигабайт памяти сдают в аренду за 11 с половиной долларов. Это в двести раз больше реальных цен известных компаний. Мошенники действовали в Молдове с 2015 года, но внимание привлекли только прошлой осенью.

«Уголовное дело открыли на основании определенной информации. Жалоб от пострадавших не было», — сказал прокурор ПБОПОД Виталий Рошиор.

Создатели пирамиды уехали за границу, но продолжали завлекать людей. Этот молодой человек потерял три тысячи долларов.

Первых пострадавших выявили только в январе 2017 года.

«Люди платили в среднем по 17−20 тысяч евро», — сказал прокурор ПБОПОД Виталий Рошиор.

Семерым местным координаторам Kairos предъявили обвинение. Некоторые из них бежали из страны.