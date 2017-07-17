Тысячи жителей Молдовы стали жертвами финансовой пирамиды Kairos
Тысячи жителей Молдовы стали жертвами финансовой пирамиды. Ее создатели выдавали себя за представителей международной
Тысячи жителей Молдовы стали жертвами финансовой пирамиды. Ее создатели выдавали себя за представителей международной
Людям обещали быстрый заработок за счет сдачи в аренду памяти компьютеров. Что их обманывают, пострадавшие поняли слишком поздно. За два года в сети аферистов попали от трех до десяти тысяч наших сограждан.
Людями предлагали сдать в аренду от 70 до 320 гигабайтов памяти персонального компьютера так называемому глобальному серверу Kairos. Обещали им за это до 600 долларов в месяц. Но нужен был первый взнос — от 125 до 2780-ти долларов. Раду Лупан из Резины заплатил по максимуму.
«Деньги отдал наличными — из рук в руки», — сказал пострадавший Раду Лупан.
На компьютере Раду установили программу, которая отслеживала поступление виртуальных денег.
«Мне дали 370 долларов. Я решил, что схема работает и купил еще один пакет. На 600 долларов», — рассказал пострадавший Раду Лупан.
Больше денег Раду не получал. А его кураторы перестали отвечать на звонки. Но до этого он привел в пирамиду еще двух человек.
«Нас учили распространять информацию в интернете, привлекать людей. Я привел нескольких и за каждого получил 15%».
«Очевидно, что это финансовая пирамида. Пусть и закамуфлированная. Это понятно сразу», — сказал экономист Роман Киркэ.
Чтобы избежать разглашения, мошенники убеждали жертв, что на их компьютерах хранятся данные глобальных корпораций.
Так называемым партнёрам представители Kairos говорили, что гигабайт памяти сдают в аренду за 11 с половиной долларов. Это в двести раз больше реальных цен известных компаний. Мошенники действовали в Молдове с 2015 года, но внимание привлекли только прошлой осенью.
«Уголовное дело открыли на основании определенной информации. Жалоб от пострадавших не было», — сказал прокурор ПБОПОД Виталий Рошиор.
Создатели пирамиды уехали за границу, но продолжали завлекать людей. Этот молодой человек потерял три тысячи долларов.
Первых пострадавших выявили только в январе 2017 года.
«Люди платили в среднем по 17−20 тысяч евро», — сказал прокурор ПБОПОД Виталий Рошиор.
Семерым местным координаторам Kairos предъявили обвинение. Некоторые из них бежали из страны.
В декабре 2016 года в официальный регистр предприятий Великобритании подали заявку об исключении фирмы Kairos Technologies. Ее учредителем числился британец с украинскими корнями Артём Гребенюк.