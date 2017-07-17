Вирус Petya не смог взломать серверы правительства Севастополя
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Сетевой
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Сетевой
«Атака вируса оказалась безрезультатной во многом потому, что мы используем решения на базе Linux. Проблема была быстро локализована, все недостатки удалось устранить. Данные не пострадали», — приводятся в сообщении слова начальника управления информатизации Дениса Тимофеева.
Атака произошла в пятницу, 14 июля, но власти города сообщили о ней только в понедельник.
Эксперты вирусной лаборатории ESET заявили, что распространение вредоносной
Эксперты полагают, что вредоносная программа использует те же уязвимости, что и вирус WannaCry.