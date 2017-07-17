Вирус Petya не смог взломать серверы правительства Севастополя

Источник: РИА "Новости"

«Атака вируса оказалась безрезультатной во многом потому, что мы используем решения на базе Linux. Проблема была быстро локализована, все недостатки удалось устранить. Данные не пострадали», — приводятся в сообщении слова начальника управления информатизации Дениса Тимофеева.

Атака произошла в пятницу, 14 июля, но власти города сообщили о ней только в понедельник.

Вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry, в июне поразил компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур в Европе, США и Азии.

Эксперты вирусной лаборатории ESET заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины. Эта же страна больше всего пострадала от кибератаки. В десятку стран, которые больше всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. В России масштабной хакерской атаке подверглись серверы «Роснефти» и «Башнефти», металлургической компании Evraz и целый ряд менее крупных компаний.