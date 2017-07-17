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16:00 (мск), источник: Интерфакс

Вирус Petya не смог взломать серверы правительства Севастополя

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Сетевой вирус-шифровальщик Petya атаковал серверы правительства Севастополя, однако данные, хранящиеся на компьютерах в государственных учреждениях региона, не пострадали, сообщило главное управление информатизации и связи исполнительного органа власти города.

Источник: РИА "Новости"

«Атака вируса оказалась безрезультатной во многом потому, что мы используем решения на базе Linux. Проблема была быстро локализована, все недостатки удалось устранить. Данные не пострадали», — приводятся в сообщении слова начальника управления информатизации Дениса Тимофеева.

Атака произошла в пятницу, 14 июля, но власти города сообщили о ней только в понедельник.

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Вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry, в июне поразил компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур в Европе, США и Азии.

Эксперты вирусной лаборатории ESET заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины. Эта же страна больше всего пострадала от кибератаки. В десятку стран, которые больше всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. В России масштабной хакерской атаке подверглись серверы «Роснефти» и «Башнефти», металлургической компании Evraz и целый ряд менее крупных компаний.

Эксперты полагают, что вредоносная программа использует те же уязвимости, что и вирус WannaCry.

Комментарии
3
Другой Мир
Севастополь и Крым любому Пете не по зубам)
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ЕвГений Косперский
+ 100500
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Сергей Костенко
Странно - почему комментирование не закрыто???
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