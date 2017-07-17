На реке Вишера перевернулась лодка с туристами: пропал мужчина

В 4 часа утра 15 июля компания из четырех друзей плыла по реке Вишера возле камня Ветлан. Лодка перевернулась. Троим удалось спастись, однако пропал пермяк Алексей Зубов.



— Алексей — лучший друг моего сына, они перевернулись на лодке, мой сын чудом остался жив, сильное течение, боролся до конца, чуть не утонул, течение принесло на мель, смог выбраться, — написала в соцсетях мама одного из туристов.