На реке Вишера перевернулась лодка с туристами: пропал мужчина
ЧП произошло 15 июля рано утром. Почти все, кто находился в тот момент в лодке, выжили. Не найден лишь один турист.
ЧП произошло 15 июля рано утром. Почти все, кто находился в тот момент в лодке, выжили. Не найден лишь один турист.
В 4 часа утра 15 июля компания из четырех друзей плыла по реке Вишера возле камня Ветлан. Лодка перевернулась. Троим удалось спастись, однако пропал пермяк Алексей Зубов.
— Алексей — лучший друг моего сына, они перевернулись на лодке, мой сын чудом остался жив, сильное течение, боролся до конца, чуть не утонул, течение принесло на мель, смог выбраться, — написала в соцсетях мама одного из туристов.