В Исаклинском районе директора детского лагеря осудили за мошенничество

Как было установлено, женщина предоставила в Областной центр по организации отдыха и оздоровлению детей Самарской области недостоверные отчеты по оказанным услугам по отдыху детей, в результате чего после возмещения расходов незаконно получила из бюджета более 180 тыс. рублей.