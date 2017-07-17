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17:16 (мск), источник: Volga News

В Исаклинском районе директора детского лагеря осудили за мошенничество

В Исаклинском районе суд вынес приговор директору детского лагеря ООО «Самараагроздравница», которую обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, женщина предоставила в Областной центр по организации отдыха и оздоровлению детей Самарской области недостоверные отчеты по оказанным услугам по отдыху детей, в результате чего после возмещения расходов незаконно получила из бюджета более 180 тыс. рублей.

В суде женщина полностью признала вину, ей назначили штраф 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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