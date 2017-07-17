В аэропорту Пулково задержали радиоактивную бандероль из Челябинска
Посылка, «фонившая» с 40-кратным превышением естественного фона, оказалась уже вторым «приветом» из южноуральской столицы.
Посылка, «фонившая» с 40-кратным превышением естественного фона, оказалась уже вторым «приветом» из южноуральской столицы.
В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) задержали радиоактивную бандероль — «фонившее» почтовое отправление пересылалось из Челябинска в Европу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«При отправке партии экспортных международных почтовых отправлений 9 июля в месте международного почтового обмена “Санкт-Петербург — Пулково” произошло срабатывание системы радиационного контроля “Янтарь-1П”. Было установлено, что “фонила” внешне обычная бандероль. Проверка на месте выявила
Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в
Содержимым посылки оказались авиационные
В таможне сообщили, что это вторая подобная бандероль, выявленная с начала лета (в первой также были часы). Отправителем в обоих случаях стал житель Челябинска, получателями значились жители Германии и Австрии.
В соответствии с выданным экспертами центра заключением, товары изъяты и утилизированы.