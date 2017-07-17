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16:08 (мск), источник: dostup1.ru

В аэропорту Пулково задержали радиоактивную бандероль из Челябинска

Посылка, «фонившая» с 40-кратным превышением естественного фона, оказалась уже вторым «приветом» из южноуральской столицы.

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) задержали радиоактивную бандероль — «фонившее» почтовое отправление пересылалось из Челябинска в Европу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

«При отправке партии экспортных международных почтовых отправлений 9 июля в месте международного почтового обмена “Санкт-Петербург — Пулково” произошло срабатывание системы радиационного контроля “Янтарь-1П”. Было установлено, что “фонила” внешне обычная бандероль. Проверка на месте выявила гамма-излучение, в 40 раз превышающее естественный фон», — говорится в сообщении.

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге позднее уточнили, что максимальный уровень гамма-излучения на поверхности изъятого почтового отправления достигал 4,2 мкЗв/час, при этом загрязнения радионуклидами на наружной поверхности бандероли выявлено не было.

Содержимым посылки оказались авиационные часы-хронограф АХЧ. Эти приборы массово выпускались в середине прошлого века советской промышленностью для авиации. В 50-х — начале 60-х годов на стрелки и цифры авиационных часов-хронографов наносился световой состав постоянного действия на основе радиоактивных солей Радия-226.

В таможне сообщили, что это вторая подобная бандероль, выявленная с начала лета (в первой также были часы). Отправителем в обоих случаях стал житель Челябинска, получателями значились жители Германии и Австрии.

В соответствии с выданным экспертами центра заключением, товары изъяты и утилизированы.

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