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16:11 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде осудили уклониста от призыва на военную службу

Молодой человек попытался избежать призыва с помощью поддельных медицинских заключений.

Житель Ворошиловского района Юрий Савин судом признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы и использовании заведомо подложного документа.

В ходе судебного заседания было установлено, что осенью 2015 года Савин приобрел подложный акт исследования состояния здоровья, согласно которому ему выставлен диагноз, являющийся одним из оснований для освобождения от прохождения военной службы. Эту справку он представил в отдел военного комиссариата для признания его временно негодным к военной службе по состоянию здоровья и незаконного получения освобождения от призыва.

Однако в ходе проверки документов установлена подложность акта исследования состояния здоровья, и молодому человеку вручены повестки о явке в военный комиссариат. Молодой человек повестку проигнорировал, уважительных причин неявки не продоставил и вину в совершенных преступлениях не признал.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил Юрия Савина к наказанию в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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