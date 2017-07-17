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17:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

На предприятии в Воронежской области на грузчика обрушились мешки с сахаром

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

На сахароперерабатывающем предприятии в Новохоперском районе Воронежской области погиб 36-летний грузчик, сообщила пресс-служба регионального управления СКР в понедельник, 17 июля. Инцидент произошёл в начале июня 2017 года.

По версии следствия, 36-летний рабочий перемещал сахарный песок в цех фасовки при помощи ленточного транспортера, когда на него сверху обрушились мешки с сахаром. Полученные повреждения предварительно квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего заведующего складом предприятия. Мужчина ответит за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

— Проведен осмотр места происшествия, изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, опрошено руководство и сотрудники организации, назначена судебно-медицинская экспертиза, в Государственной инспекции труда по Воронежской области истребованы и приобщены к уголовному делу материалы расследования несчастного случая на производстве. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

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