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16:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Павиан оставил без света десятки тысяч замбийцев

Павиан, забравшийся в высоковольтный трансформатор на электростанции Zesco в Замбии, оставил без электричества 50 тысяч жителей города Ливингстон и части Западной провинции страны. Об этом сообщает издание ZNBC News.

Представитель Zesco Генри Капата (Henry Kapata) отверг подозрения, что причиной отсутствия электроэнергии были веерные отключения. Он заявил, что во всем виновато любопытное животное.

Павиан, из-за которого отключилось электричество, остался жив. По утверждению Капаты, ладони этих зверей не проводят ток, что и позволило обезьяне уцелеть. Ее извлекли из высоковольтного оборудования и отдали для лечения представителям природоохранного ведомства Замбии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Павианы — род приматов, широко распространенных в Африке. Длина этих животных колеблется от 40 до 110 сантиметров. Имеют сложную социальную структуру и координируют защиту стаи от хищников при помощи десятков звуковых сигналов.

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