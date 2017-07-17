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16:26 (мск), источник: Om1.ru

Во время ливня в Омске затопило гипермаркет «Лента»

Магазин оказался не готов к обильным осадкам.

Одним из последствий сегодняшнего ливня стало затопление гипермаркета «Лента» на «Московке». В соцсетях появились фото и видео залитого водой торгового зала, в котором по лужам прыгают посетители и персонал. «Заплывайте в «Ленту», — шутят пользователи. Некоторые уже ждут скидок, а другие готовятся ехать туда за рыбой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, во время крупного ливня в начале июня также пострадало несколько крупных гипермаркетов, в том числе «Медиамаркт» в «Меге», который после этого был закрыт почти месяц и только недавно возобновил работу.

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