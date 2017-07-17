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17:10 (мск), источник: Tengrinews

Мусорная свалка образовалась в поселке около Астаны

На окраине поселка около Астаны образовалась мусорная свалка, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В редакцию портала обратился житель поселка, снявший на видео образовавшуюся близ населенного пункта Коянды стихийную свалку бытовых отходов.

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«На этом месте образовалась огромная свалка. То есть люди, которые живут, туда ездят, бросают туда мусор. Туда также ездят машины, которые выкачивают канализационный септик. Со стороны акимата, чтобы кого-то ловили и штрафовали, мы не слышали. Она находится рядом с моим домом. На видео видно, что свалка горит. На видео не передать размеры и масштабы свалки. Она становится все больше и больше», — рассказал один из жителей поселка.

Как пояснил аким села Омирсерик Ержанов, указанное место — бывший карьер на окраине Коянды.

«Три года назад чернокопатели незаконно добывали строительные и инертные материалы там. На них были заведены материалы, переданы в суд. Сейчас карьер не работает. Это недалеко от трассы Астана — Павлодар, поэтому со стороны трассы, бывает, некоторые люди заезжают, оставляют мусор. Мы периодически там уборку делаем. Канализацию у нас вывозит город Астана, у нас есть договор, это под контролем», — сказал аким.

По его словам, акимат населенного пункта готовит документы для старта восстановления земель.

«Готовятся документы для рекультивации этой земли. Мы готовим проектно-сметную документацию, потом выделят деньги на это и решим вопрос по ликвидации полностью. Выровним землю, полностью закроем это все, засыплем землей, это восстановление. Мы каждый месяц убираем, контролируем. Как кто-то завозит, мы вывозим. У нас есть ТОО, которое занимается вывозом мусора. Мы вывозим его в Тайтобе», — добавил Омирсерик Ержанов.

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