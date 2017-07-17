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17:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пожарные ликвидировали возгорание в гостинице КФУ

Огнеборцы справились с задачей через 12 минут после получения вызова.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). На первом этаже гостиницы КФУ по адресу: Казань, Оренбургский тракт, д. 10 произошло возгорание, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани сегодня 16.03. До прибытия пожарных подразделений персонал эвакуировал всех находившихся в здании.

Пострадавших нет. Горение происходило в помещении бойлерной на площади 6 кв. метров. В 16.15 пожарные ликвидировали открытое горение.

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