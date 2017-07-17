Пожарные ликвидировали возгорание в гостинице КФУ
Огнеборцы справились с задачей через 12 минут после получения вызова.
Огнеборцы справились с задачей через 12 минут после получения вызова.
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). На первом этаже гостиницы КФУ по адресу: Казань, Оренбургский тракт, д. 10 произошло возгорание, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани сегодня 16.03. До прибытия пожарных подразделений персонал эвакуировал всех находившихся в здании.
Пострадавших нет. Горение происходило в помещении бойлерной на площади 6 кв. метров. В 16.15 пожарные ликвидировали открытое горение.