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17:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео смертельного ДТП в Альметевском районе

Накануне там лоб в лоб столкнулись «Хендэ Соната» и «ВАЗ-2104».

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Социальных сетях появилось видео смертельного ДТП на трассе Казань — Оренбург около села Абдрахманово в Альметьевском районе.

Накануне там лоб в лоб столкнулись «Хендэ Соната» и «ВАЗ-2104». В соцсетях очевидцы утверждают, что водитель «Сонаты» был не трезв.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что на трассе Казань — Оренбург столкнулись два авто. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендэ» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб и еще трое госпитализированы, среди них есть дети.

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