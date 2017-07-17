Появилось видео смертельного ДТП в Альметевском районе

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Социальных сетях появилось видео смертельного ДТП на трассе Казань — Оренбург около села Абдрахманово в Альметьевском районе.

Накануне там лоб в лоб столкнулись «Хендэ Соната» и «ВАЗ-2104». В соцсетях очевидцы утверждают, что водитель «Сонаты» был не трезв.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что на трассе Казань — Оренбург столкнулись два авто. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендэ» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб и еще трое госпитализированы, среди них есть дети.