В воронежском селе рыбак погиб от удара молнии

Рыбак погиб от удара молнии в аннинском селе Алексеевка в воскресенье, 16 июля. Человека смертельно травмировала молния примерно в 17:30, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 45-летний житель села Бродовое рыбачил, когда началась гроза. Был он в момент удара молнии в воде или на берегу, не уточняется. По факту смерти человека правоохранительные органы проводят проверку.