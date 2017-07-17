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17:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежском селе рыбак погиб от удара молнии

Мужчина удил рыбу на пруду Алексеевский.

Рыбак погиб от удара молнии в аннинском селе Алексеевка в воскресенье, 16 июля. Человека смертельно травмировала молния примерно в 17:30, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 45-летний житель села Бродовое рыбачил, когда началась гроза. Был он в момент удара молнии в воде или на берегу, не уточняется. По факту смерти человека правоохранительные органы проводят проверку.

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