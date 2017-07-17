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17:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем 55-летний мужчина умер за рулем Land Rover

Дверь иномарки была заблокирована.

Житель Семилук, 55-летний мужчина, умер за рулем автомобиля Land Rover в понедельник, 17 июля. ЧП случилось на территории садоводческого товарищества «Строитель» в селе Сенное Рамонского района в 11:41. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По словам очевидцев, автомобиль неожиданно остановился у дома № 5 на улице Абрикосовой. Двигатель машины продолжал работать. Мужчина, управлявший иномаркой, откинулся на сиденье и не подавал признаков жизни. Дачники не смогли самостоятельно открыть двери машины. Они оказались заблокированы.

На место ЧП вызвали спасателей, медиков и полицейских. Пожарные ПЧ-53 прибыли первыми. Дверь Land Rover открыли с помощью специальных приспособлений. Причина смерти устанавливается.

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