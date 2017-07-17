Под Воронежем 55-летний мужчина умер за рулем Land Rover

Житель Семилук, 55-летний мужчина, умер за рулем автомобиля Land Rover в понедельник, 17 июля. ЧП случилось на территории садоводческого товарищества «Строитель» в селе Сенное Рамонского района в 11:41. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По словам очевидцев, автомобиль неожиданно остановился у дома № 5 на улице Абрикосовой. Двигатель машины продолжал работать. Мужчина, управлявший иномаркой, откинулся на сиденье и не подавал признаков жизни. Дачники не смогли самостоятельно открыть двери машины. Они оказались заблокированы.