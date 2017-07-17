Подросток на мопеде сбил женщину и четырехлетнюю девочку в Нижнем Новгороде 16 июля

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 16:30 на бульваре Юбилейном, 32. По данным УГИБДД, 17-летний водитель на мопеде «F-22» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, после чего наехал на двух пешеходов, идущих по тротуару. Водитель мопеда не имел прав управления транспортным средством и был без мотошлема.

В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки. Кроме того, пострадали два пешехода: 24-летняя женщина и четырехлетняя девочка получили ушибы ног. Они осмотрены в травмпункте, после чего отпущены.

В этот же день в результате ДТП пострадали ещё два несовершеннолетних пешехода и велосипедист.

В 12:00 ДТП с ребенком произошло на ул. Школьная, 54 в п. Ждановский Кстовского района. Водитель «Волги Сайбер» сбил четырехлетнего ребенка, шедшего по дворовой территории с отцом. Мальчик был осмотрен медиками и отпущен.

В 13:50 на ул. 40 лет Октября, 16 в Кстово водитель автомобиля «Ситроен» совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадала девятилетняя девочка.