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17:25 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Подросток на мопеде сбил женщину и четырехлетнюю девочку в Нижнем Новгороде 16 июля

Подросток на мопеде сбил женщину и четырехлетнюю девочку в Сормовском районе Нижнего Новгорода 16 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 16:30 на бульваре Юбилейном, 32. По данным УГИБДД, 17-летний водитель на мопеде «F-22» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, после чего наехал на двух пешеходов, идущих по тротуару. Водитель мопеда не имел прав управления транспортным средством и был без мотошлема.

В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки. Кроме того, пострадали два пешехода: 24-летняя женщина и четырехлетняя девочка получили ушибы ног. Они осмотрены в травмпункте, после чего отпущены.

В этот же день в результате ДТП пострадали ещё два несовершеннолетних пешехода и велосипедист.

В 12:00 ДТП с ребенком произошло на ул. Школьная, 54 в п. Ждановский Кстовского района. Водитель «Волги Сайбер» сбил четырехлетнего ребенка, шедшего по дворовой территории с отцом. Мальчик был осмотрен медиками и отпущен.

В 13:50 на ул. 40 лет Октября, 16 в Кстово водитель автомобиля «Ситроен» совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадала девятилетняя девочка.

Кроме того, в Шахунском г. о. в 08:50 произошло ДТП с несовершеннолетним велосипедистом. Водитель автомобиля «ВИС» на ул. Рогожникова, 17 в п. Вахтан сбил восьмилетнюю девочку на велосипеде, пересекавшую проезжую часть перед близко идущим транспортом. Ребенок госпитализирован.

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