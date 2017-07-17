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17:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Усть-Каменогорск накрыл ураган

Шквальный ветер повалил деревья и сорвал кровлю зданий в Усть-Каменогорске. Скорость ветра в некоторых районах области достигла 34 метров в секунду.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 июл — Sputnik. Мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в Усть-Каменогорске.

Жители региона в течение нескольких часов продолжают сообщать в экстренную службу «112» о последствиях разрушительной стихии.

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«Ураганный ветер обрушился на город и непогода длилась 15 минут. На “112”, на номер “101” стали поступать звонки от людей о том, что падали деревья, повредились машины. Звонки продолжают поступать и сейчас. Сотрудники “112” сейчас приняли около 100 вызовов. Информации о жертвах и пострадавших не поступало», — сказали Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Разрушительный ветер за несколько часов до прихода в областной центр прошел в Жарминском и Уланском районах. В пик шквального ветра в ряде регионов была отключена электроэнергия.

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«В Усть-Каменогорске порывы ветра составили до 24 метров в секунду, в Зыряновском районе — до 34 м/с. В Кокпектинском районе скорость ветра достигала до 25 метров в секунду», — отметили в ДЧС ВКО.

По сообщению спасателей, информация о надвигающемся ветре ранее распространялась в социальных сетях и официальном сайте ведомства. ДЧС ВКО призывает жителей Восточно-казахстанской области не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

«Сейчас у нас ясное небо и солнышко. То, что было два часа назад — пришло и ушло», — сказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Грозная стихия. На Усть Каменогорск обрушился мощный ураган с ливнем, пострадали объекты благоустройства, пока известно о слетевших с фонарей плафонах, перевернутых мусорных урнах. Коммунальные службы города держат на контроле ситуацию, чтобы как только утихнет ветер, взяться за устранение последствий. Жителей просят по возможности не покидать дома, закрыть окна и убрать из-под деревьев машины. В УЧС сообщили, что пока поступают единичные звонки, есть информация, что по улице Казахстан сорвало кровлю, и она упала прямо на припаркованные машины. Накануне сообщалось, что прогнозируется гроза, град, местами порывистый ветер 15−20 м/с. В некоторых местах города с корнем вырвало баннеры, разбиты остановки.

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Синоптики РГП «Казгидромет» прокомментировали Sputnik Казахстан, что стихийное явление в Усть-Каменогорске и других районах области не является аномальным для региона.

«Такие ветра характерны для летнего периода, когда идут сильные перепады температуры и давления. В ближайшие сутки в регионе ожидается ветер 9−14, местами 15−20 метров в секунду», — прокомментировали синоптики.

Тем временем, в соцсетях устькаменогорцы выкладывают фото и видео бушевавшего в городе урагана.

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