Усть-Каменогорск накрыл ураган
Шквальный ветер повалил деревья и сорвал кровлю зданий в
Шквальный ветер повалил деревья и сорвал кровлю зданий в
АСТАНА, 17 июл — Sputnik. Мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в
Жители региона в течение нескольких часов продолжают сообщать в экстренную службу «112» о последствиях разрушительной стихии.
«Ураганный ветер обрушился на город и непогода длилась 15 минут. На “112”, на номер “101” стали поступать звонки от людей о том, что падали деревья, повредились машины. Звонки продолжают поступать и сейчас. Сотрудники “112” сейчас приняли около 100 вызовов. Информации о жертвах и пострадавших не поступало», — сказали Sputnik Казахстан в
Разрушительный ветер за несколько часов до прихода в областной центр прошел в Жарминском и Уланском районах. В пик шквального ветра в ряде регионов была отключена электроэнергия.
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По сообщению спасателей, информация о надвигающемся ветре ранее распространялась в социальных сетях и официальном сайте ведомства. ДЧС ВКО призывает жителей
«Сейчас у нас ясное небо и солнышко. То, что было два часа назад — пришло и ушло», — сказали в
Грозная стихия. На Усть Каменогорск обрушился мощный ураган с ливнем, пострадали объекты благоустройства, пока известно о слетевших с фонарей плафонах, перевернутых мусорных урнах. Коммунальные службы города держат на контроле ситуацию, чтобы как только утихнет ветер, взяться за устранение последствий. Жителей просят по возможности не покидать дома, закрыть окна и убрать
Синоптики РГП «Казгидромет» прокомментировали Sputnik Казахстан, что стихийное явление в
«Такие ветра характерны для летнего периода, когда идут сильные перепады температуры и давления. В ближайшие сутки в регионе ожидается ветер 9−14, местами 15−20 метров в секунду», — прокомментировали синоптики.
Тем временем, в соцсетях устькаменогорцы выкладывают фото и видео бушевавшего в городе урагана.