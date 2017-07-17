Усть-Каменогорск накрыл ураган

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 июл — Sputnik. Мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в Усть-Каменогорске.

Жители региона в течение нескольких часов продолжают сообщать в экстренную службу «112» о последствиях разрушительной стихии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWpb6cnlYnu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Калбатау 17.07.2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez САКЕ_БРАТ (@hadzi111) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-17T12:19:41+00:00">17 Lip, 2017 o 5:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ураганный ветер обрушился на город и непогода длилась 15 минут. На “112”, на номер “101” стали поступать звонки от людей о том, что падали деревья, повредились машины. Звонки продолжают поступать и сейчас. Сотрудники “112” сейчас приняли около 100 вызовов. Информации о жертвах и пострадавших не поступало», — сказали Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Разрушительный ветер за несколько часов до прихода в областной центр прошел в Жарминском и Уланском районах. В пик шквального ветра в ряде регионов была отключена электроэнергия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWpd0WxAb_z/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Усть-Каменогорск пожаловал названный гость... ? ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez Общественный Совет (@os.yk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-17T12:36:20+00:00">17 Lip, 2017 o 5:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«В Усть-Каменогорске порывы ветра составили до 24 метров в секунду, в Зыряновском районе — до 34 м/с. В Кокпектинском районе скорость ветра достигала до 25 метров в секунду», — отметили в ДЧС ВКО.

По сообщению спасателей, информация о надвигающемся ветре ранее распространялась в социальных сетях и официальном сайте ведомства. ДЧС ВКО призывает жителей Восточно-казахстанской области не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

«Сейчас у нас ясное небо и солнышко. То, что было два часа назад — пришло и ушло», — сказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Грозная стихия. На Усть Каменогорск обрушился мощный ураган с ливнем, пострадали объекты благоустройства, пока известно о слетевших с фонарей плафонах, перевернутых мусорных урнах. Коммунальные службы города держат на контроле ситуацию, чтобы как только утихнет ветер, взяться за устранение последствий. Жителей просят по возможности не покидать дома, закрыть окна и убрать из-под деревьев машины. В УЧС сообщили, что пока поступают единичные звонки, есть информация, что по улице Казахстан сорвало кровлю, и она упала прямо на припаркованные машины. Накануне сообщалось, что прогнозируется гроза, град, местами порывистый ветер 15−20 м/с. В некоторых местах города с корнем вырвало баннеры, разбиты остановки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWpajYehdaK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Грозная стихия. На Усть Каменогорск обрушился мощный ураган с ливнем, пострадали объекты благоустройства, пока известно о слетевших с фонарей плафонах, перевернутых мусорных урнах. Коммунальные службы города держат на контроле ситуацию, чтобы как только утихнет ветер, взяться за устранение последствий. Жителей просят по возможности не покидать дома, закрыть окна и убрать из-под деревьев машины. В УЧС сообщили , что пока поступают единичные звонки, есть информация, что по улице Казахстан сорвало кровлю, и она упала прямо на припаркованные машины. Накануне сообщалось, что прогнозируется гроза, град, местами порывистый ветер 15-20 м/с. В некоторых местах города с корнем вырвало баннеры, разбиты остановки.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez #akimatgoroda_yk (@akimatgoroda_yk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-17T12:07:48+00:00">17 Lip, 2017 o 5:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Синоптики РГП «Казгидромет» прокомментировали Sputnik Казахстан, что стихийное явление в Усть-Каменогорске и других районах области не является аномальным для региона.

«Такие ветра характерны для летнего периода, когда идут сильные перепады температуры и давления. В ближайшие сутки в регионе ожидается ветер 9−14, местами 15−20 метров в секунду», — прокомментировали синоптики.