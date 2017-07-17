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19:04 (мск), источник: Zakon.kz

В полиции Алматы рассказали о ходе поисков 18-летней Арип Назерке

Около 200 полицейских, военнослужащих и др. задействованы в поисках девушки.

Источник: Zakon.kz

Как сообщалось ранее, 10 июля в Алматинской области пропала Арип Назерке. Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и до настоящего времени не вернулась.

Несмотря на то, что пропала Арип Назерке в области, поисками занимается полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город. В ДВД Алматы рассказали о том, как ведутся поиски пропавшей, передает Zakon.kz.

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Как отметила официальный представитель ДВД города Алматы Салтанат Азирбек, сразу после поступления заявления о пропаже Арип Назерке в УВД Медеуского района была создана поисковая группа, состоящая из опытных сыщиков, заведено розыскное дело.

В ходе поисков сотрудники полиции используют новые технологии. На настоящее время в розыскных мероприятиях задействовано 158 человек личного состава городской полиции, участковые инспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних, кинологи, военнослужащие.

«В первую очередь ими был проверен весь маршрут передвижения девушки из поселка Туздыбасау в Алматы, сотрудники полиции провели поквартирный и подворный обход, опросили таксистов и частных извозчиков, занимающихся междугородними пассажирскими перевозками. Также был изучен образ жизни пропавшей Арип Назерке, ее окружение, опрошены друзья и знакомые. Мы уверены в том, что девушка найдется живой и невредимой», — рассказала Салтанат Азирбек, отметив при этом, что более подробная информация о результатах поисковых действий, выкладываемая в Сети, простому обывателю не даст ничего, но при этом может помешать следствию.

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