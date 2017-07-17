В Актобе парня судят за попытку похищения
Молодой человек, пытавшийся украсть незнакомку, в суде полностью признал свою вину, передает «Казинформ».
Молодой человек, пытавшийся украсть незнакомку, в суде полностью признал свою вину, передает «Казинформ».
Несостоявшегося жениха Саната Омирзакова из Хромтау судят по статье «Похищение человека». Суд проходит в Актобе, так как именно в этом городе парень пытался добыть себе невесту. На суде Санат полностью признал вину.
Им помешали вмешавшиеся очевидцы преступления. На суде прокурор Асылхан Сарсенбаев сообщил, что девушка получила телесные повреждения, это подтверждено