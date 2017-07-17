Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Киев направил ноту МИД Белоруссии
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
СМИ: Порошенко попросил помощи у ЕС для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12«Мать Ганга»
18:15 (мск), источник: 365info.kz

В Актобе парня судят за попытку похищения

Молодой человек, пытавшийся украсть незнакомку, в суде полностью признал свою вину, передает «Казинформ».

Источник: 365info.kz

Несостоявшегося жениха Саната Омирзакова из Хромтау судят по статье «Похищение человека». Суд проходит в Актобе, так как именно в этом городе парень пытался добыть себе невесту. На суде Санат полностью признал вину.

Преступление было совершено 14 июня. Санат собирался украсть девушку, с которой встречался в течение четырех лет. Но она в последний момент отказалась бежать с женихом. Тогда Санат и его друг на городском рынке попытались похитить 20-летнюю незнакомку..

Им помешали вмешавшиеся очевидцы преступления. На суде прокурор Асылхан Сарсенбаев сообщил, что девушка получила телесные повреждения, это подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Биография задержанного бизнесмена Муратхана Токмади
Крупнейшие банки решили выйти из Ассоциации российских банков
Petya безуспешно атаковал серверы правительства Севастополя
Песков ответил на условия США по возврату дипсобственности РФ
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала сотовым операторам две недели на изменение тарифов
Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь