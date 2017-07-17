В Актобе парня судят за попытку похищения

Несостоявшегося жениха Саната Омирзакова из Хромтау судят по статье «Похищение человека». Суд проходит в Актобе, так как именно в этом городе парень пытался добыть себе невесту. На суде Санат полностью признал вину.

Преступление было совершено 14 июня. Санат собирался украсть девушку, с которой встречался в течение четырех лет. Но она в последний момент отказалась бежать с женихом. Тогда Санат и его друг на городском рынке попытались похитить 20-летнюю незнакомку..