В Молдове невнимательный водитель сбил пожилого мужчину
Происшествие произошло сегодня, на столичной улице Корнулуй. По вине водителя габаритного грузовика, транспорт вылетел на тротуар и сбил 76-летнего мужчину.
Происшествие произошло сегодня, на столичной улице Корнулуй. По вине водителя габаритного грузовика, транспорт вылетел на тротуар и сбил 76-летнего мужчину.
В результате столкновения пешеход получил серьезные травмы. В настоящее время пожилой мужчина находится под наблюдением врачей. Несколько пострадал и водитель грузовика.
В ближайшее время полицией будет выяснены все подробности происшествия.