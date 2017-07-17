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18:33 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове невнимательный водитель сбил пожилого мужчину

Происшествие произошло сегодня, на столичной улице Корнулуй. По вине водителя габаритного грузовика, транспорт вылетел на тротуар и сбил 76-летнего мужчину.

Источник: Actualitati.md

В результате столкновения пешеход получил серьезные травмы. В настоящее время пожилой мужчина находится под наблюдением врачей. Несколько пострадал и водитель грузовика.

В ближайшее время полицией будет выяснены все подробности происшествия.

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