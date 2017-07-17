В Калининграде двое мужчин повредили припаркованный на улице Гагарина внедорожник
Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Двое калининградцев повредили припаркованный на улице Гагарина внедорожник. Об этом сообщил владелец транспортного средства в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.
Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчины пересекают проезжую часть по переходу к зданию банка на перекрёстке улиц Куйбышева и Гагарина. Проходя мимо автомобиля «Киа», один из них пинает машину в бампер. После этого горожане уходят.
«Предлагаю связаться со мной добровольно для компенсации убытков», — сообщил собственник транспортного средства в публикации.