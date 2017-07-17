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18:04 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде двое мужчин повредили припаркованный на улице Гагарина внедорожник

Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Двое калининградцев повредили припаркованный на улице Гагарина внедорожник. Об этом сообщил владелец транспортного средства в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.

Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчины пересекают проезжую часть по переходу к зданию банка на перекрёстке улиц Куйбышева и Гагарина. Проходя мимо автомобиля «Киа», один из них пинает машину в бампер. После этого горожане уходят.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Предлагаю связаться со мной добровольно для компенсации убытков», — сообщил собственник транспортного средства в публикации.

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