В Калининграде двое мужчин повредили припаркованный на улице Гагарина внедорожник

Двое калининградцев повредили припаркованный на улице Гагарина внедорожник. Об этом сообщил владелец транспортного средства в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.

Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчины пересекают проезжую часть по переходу к зданию банка на перекрёстке улиц Куйбышева и Гагарина. Проходя мимо автомобиля «Киа», один из них пинает машину в бампер. После этого горожане уходят.