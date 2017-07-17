Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
СМИ: Порошенко попросил помощи у ЕС для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12«Мать Ганга»
18:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Полиция: ДТП в центре Воронежа спровоцировал инспектор ГИБДД

Водителя патрульной машины привлекли к административной ответственности.

Полиция озвучила подробности ДТП с патрульной машиной ГИБДД и автомобилем «Лада Приора» в понедельник, 17 июля. Аварию на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская спровоцировал инспектор ГИБДД, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным ведомства, водитель служебной машины не предоставил преимущества «Ладе» на перекрёстке и столкнулся с ней. Инспектора привлекли к административной ответственности. В аварии обошлось без пострадавших.

Полиция проводит служебную проверку по факту ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Крупнейшие банки решили выйти из Ассоциации российских банков
Petya безуспешно атаковал серверы правительства Севастополя
Песков ответил на условия США по возврату дипсобственности РФ
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала сотовым операторам две недели на изменение тарифов
Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь