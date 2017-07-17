Полиция: ДТП в центре Воронежа спровоцировал инспектор ГИБДД
Водителя патрульной машины привлекли к административной ответственности.
Водителя патрульной машины привлекли к административной ответственности.
Полиция озвучила подробности ДТП с патрульной машиной ГИБДД и автомобилем «Лада Приора» в понедельник, 17 июля. Аварию на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская спровоцировал инспектор ГИБДД, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в
По данным ведомства, водитель служебной машины не предоставил преимущества «Ладе» на перекрёстке и столкнулся с ней. Инспектора привлекли к административной ответственности. В аварии обошлось без пострадавших.
Полиция проводит служебную проверку по факту ДТП.