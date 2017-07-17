Сбежавший из квартиры 10-летний мальчик один катался на поездах

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июл — Sputnik. 10-летний мальчик без сопровождения родителей добрался на дизель-поезде из Светлогорска в Жлобин, а оттуда в Гомель. На одинокого ребенка обратила внимание соседка по вагону дизель-поезда «Жлобин-Гомель», которая обратилась в милицию.

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«Когда поезд прибыл на станцию Гомель-Пассажирский, следственно-оперативной группой было установлено, что в поезде самостоятельно ехал мальчик 2007 года рождения», — цитируют начальника Гомельского ОВД на транспорте Дмитрий Левковича Гомельские ведомости. По версии самого ребенка, он пришел на железнодорожный вокзал Светлогорска посмотреть на поезда. Сел на дизель «Светлогорск-Жлобин», а потом, пересев на тот, что следует в Гомель, добрался до областного центра.