Сбежавший из квартиры 10-летний мальчик один катался на поездах
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. 10-летний мальчик без сопровождения родителей добрался на
«Когда поезд прибыл на станцию
Обнаружив пропажу ребенка, родители стали его разыскивать: посетили все места в Светлогорске, где он мог бы быть, а также позвонили друзьям и знакомым. Когда правоохранители, обнаружив мальчика, связались с его мамой, она пояснила, что ребенок самовольно сбежал из квартиры через балкон и отправился кататься. По ее словам мальчик состоит на соответствующем учете у врача. Ребенка вернули родителям, взяв расписку. Сейчас он находится дома.