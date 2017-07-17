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18:45 (мск), источник: PROUFU.ru

Под Уфой ураган снес шатры рядом с «Мегой», два подростка в больнице

Сегодня, 17 июля, стихия нанесла сокрушительный удар по шатрам, установленным возле ТРК «Мега», не обошлось без пострадавших. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

ЧП произошло во второй половине дня. Сильнейший ветер разметал два шатра и все, что в них находилось. По словам свидетелей, с места сдвинулся даже припаркованный легковой автомобиль ВАЗ-21114.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мега, ураган. Четырку снесло, укатилась с парковки. Парк снесло. Говорят пострадали дети, живы», — сообщила Ксения Супряга.

Два подростка, на которых упали предметы во время урагана, госпитализированы, с различными травмами. Один из них получил черепно-мозговую травму, второй — травму голени.

«Я был там в этот момент. Всю Мегу и икею эвакуировали. У Икеи часть крыши сорвало», — продолжил рассказ о буйстве природы Радий Ушаков.

Как сообщили в пресс-службе самой «Меги», во время урагана получили травмы также два сотрудника аттракционов, но им госпитализация не понадобилась. Территория, пострадавшая от разгула стихии, огорожена. там наводят порядок. В целом торговый комплекс работает в штатном режиме.

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