Под Уфой ураган снес шатры рядом с «Мегой», два подростка в больнице
Сегодня, 17 июля, стихия нанесла сокрушительный удар по шатрам, установленным возле ТРК «Мега», не обошлось без пострадавших. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 17 июля, стихия нанесла сокрушительный удар по шатрам, установленным возле ТРК «Мега», не обошлось без пострадавших. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
ЧП произошло во второй половине дня. Сильнейший ветер разметал два шатра и все, что в них находилось. По словам свидетелей, с места сдвинулся даже припаркованный легковой автомобиль ВАЗ-21114.
«Мега, ураган. Четырку снесло, укатилась с парковки. Парк снесло. Говорят пострадали дети, живы», — сообщила Ксения Супряга.
Два подростка, на которых упали предметы во время урагана, госпитализированы, с различными травмами. Один из них получил
«Я был там в этот момент. Всю Мегу и икею эвакуировали. У Икеи часть крыши сорвало», — продолжил рассказ о буйстве природы Радий Ушаков.
Как сообщили в