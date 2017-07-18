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08:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Бывший единоборец в Нижнем Новгороде подозревается в избиении сожительницы до смерти

Бывший единоборец в Нижнем Новгороде подозревается в избиении сожительницы до смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 17 июля 2017 года.

По версии следствия, днем 9 июля в квартире дома по ул. Н. Рыбакова в Сормовском районе 37-летний подозреваемый жестоко избил 50-летнюю женщину.

«От полученных травм потерпевшая умерла на месте. Затем мужчина сообщил о преступлении в правоохранительные органы, а сам предпринял неудавшуюся попытку уйти из жизни», — сообщает СУ СК.

По факту смерти женщины возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). Подозреваемый заключен под стражу, он сознался в преступлении и сообщил следователям, что причиной ссоры стало то, что его сожительница длительное время не работала и не отказывалась от алкогольных напитков. Ранее подозреваемый занимался одним из видов спортивных единоборств.

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