Бывший единоборец в Нижнем Новгороде подозревается в избиении сожительницы до смерти

«От полученных травм потерпевшая умерла на месте. Затем мужчина сообщил о преступлении в правоохранительные органы, а сам предпринял неудавшуюся попытку уйти из жизни», — сообщает СУ СК.

По факту смерти женщины возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). Подозреваемый заключен под стражу, он сознался в преступлении и сообщил следователям, что причиной ссоры стало то, что его сожительница длительное время не работала и не отказывалась от алкогольных напитков. Ранее подозреваемый занимался одним из видов спортивных единоборств.