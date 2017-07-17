Таксист объяснил причины массовой драки на Ленинском проспекте
Зачинщик потасовки ударился при резком торможении автомобиля.
Зачинщик потасовки ударился при резком торможении автомобиля.
Водитель такси объяснил причины драки на Ленинском проспекте. Его версию случившегося рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко в сюжете ГТРК «Калининград».
По версии водителя такси ему пришлось применить экстренное торможение, поскольку пешеходы переходили дорогу на красный сигнал светофора. В результате экстренного торможения пассажир такси, сидевший сзади, ударился. И ему это, соответственно, не понравилось. Он выскочил из такси, завязалась драка, — пояснила Гацко.
Массовая драка на Ленинском проспекте произошла на проезжей части рядом с гостиницей «Калининград». Конфликт возник между пешеходами и людьми, ехавшими в автомобиле такси. Впоследствии к ним присоединились прохожие. Потасовку зафиксировали камеры системы «Безопасный город». Проверку по факту инцидента проводит следственный комитет.