Таксист объяснил причины массовой драки на Ленинском проспекте

Водитель такси объяснил причины драки на Ленинском проспекте. Его версию случившегося рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко в сюжете ГТРК «Калининград».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/r4xbRZj06Wk?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По версии водителя такси ему пришлось применить экстренное торможение, поскольку пешеходы переходили дорогу на красный сигнал светофора. В результате экстренного торможения пассажир такси, сидевший сзади, ударился. И ему это, соответственно, не понравилось. Он выскочил из такси, завязалась драка, — пояснила Гацко.