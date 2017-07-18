В Воронеже мужчина убил квартиранта, ударившего кулаком его бывшую жену

В субботу, 15 июля, в квартире дома на улице Героев Сибиряков нашли тело 57-летнего мужчины. Он погиб от ножевой раны. Следователи возбудили дело за убийство и стали устанавливать обстоятельства преступления. Вскоре удалось задержать подозреваемого. Это оказался 48-летний житель Воронежа.

«При допросе мужчина сознался в совершенном преступлении», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Оказалось, что подозреваемый сдавал жертве комнату в квартире. В ночь на субботу они вместе с бывшей женой владельца жилья распивали спиртное. Между женщиной и квартирантом произошел словесный конфликт. Тот ударил её кулаком по лицу. Муж вступился за экс-супругу и ударил обидчика ножом в грудь.