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07:47 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже мужчина убил квартиранта, ударившего кулаком его бывшую жену

Подозреваемому теперь грозит 15 лет тюрьмы.

В субботу, 15 июля, в квартире дома на улице Героев Сибиряков нашли тело 57-летнего мужчины. Он погиб от ножевой раны. Следователи возбудили дело за убийство и стали устанавливать обстоятельства преступления. Вскоре удалось задержать подозреваемого. Это оказался 48-летний житель Воронежа.

«При допросе мужчина сознался в совершенном преступлении», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Оказалось, что подозреваемый сдавал жертве комнату в квартире. В ночь на субботу они вместе с бывшей женой владельца жилья распивали спиртное. Между женщиной и квартирантом произошел словесный конфликт. Тот ударил её кулаком по лицу. Муж вступился за экс-супругу и ударил обидчика ножом в грудь.

По предварительным выводам экспертизы, смерть наступила в результате ранения груди с повреждением сердца. Мужчине, отчаянно защищавшему бывшую жену, за убийство грозит от 6 до 15 лет колонии.

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