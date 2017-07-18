В Воронеже мужчина убил квартиранта, ударившего кулаком его бывшую жену
Подозреваемому теперь грозит 15 лет тюрьмы.
Подозреваемому теперь грозит 15 лет тюрьмы.
В субботу, 15 июля, в квартире дома на улице Героев Сибиряков нашли тело 57-летнего мужчины. Он погиб от ножевой раны. Следователи возбудили дело за убийство и стали устанавливать обстоятельства преступления. Вскоре удалось задержать подозреваемого. Это оказался 48-летний житель Воронежа.
«При допросе мужчина сознался в совершенном преступлении», — рассказали в
Оказалось, что подозреваемый сдавал жертве комнату в квартире. В ночь на субботу они вместе с бывшей женой владельца жилья распивали спиртное. Между женщиной и квартирантом произошел словесный конфликт. Тот ударил её кулаком по лицу. Муж вступился за
По предварительным выводам экспертизы, смерть наступила в результате ранения груди с повреждением сердца. Мужчине, отчаянно защищавшему бывшую жену, за убийство грозит от 6 до 15 лет колонии.