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18:56 (мск), источник: Sputnik.by

Гомельчанин избил железной уличной урной для мусора двух мужчин

Хулигану в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного жителя, который избил металлической уличной урной двух мужчин, сообщили Sputnik в понедельник в Департаменте охраны МВД Беларуси.

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Инцидент, в ходе которого пострадали двое гомельчан, произошел в областном центре на текущей неделе.

«Группой задержания Центрального отдела охраны задержан местный житель, который из хулиганских побуждений, находясь на остановке общественного транспорта, ударил металлической урной двоих неработающих», — сказали в департаменте.

Там также уточнили, что 26-летний местный житель был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). В качестве наказания ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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