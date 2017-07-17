Гомельчанин избил железной уличной урной для мусора двух мужчин

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного жителя, который избил металлической уличной урной двух мужчин, сообщили Sputnik в понедельник в Департаменте охраны МВД Беларуси.

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Инцидент, в ходе которого пострадали двое гомельчан, произошел в областном центре на текущей неделе.

«Группой задержания Центрального отдела охраны задержан местный житель, который из хулиганских побуждений, находясь на остановке общественного транспорта, ударил металлической урной двоих неработающих», — сказали в департаменте.