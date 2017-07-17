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18:56 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Откосной в Калининграде велосипедист сбил ребёнка

Авария произошла около 14:00 в районе частной жилой застройки. Ребёнок получил травмы, в скорую помощь обратилась его мама. Пострадавшего доставили в детскую областную больницу.

В понедельник, 17 июля, на ул. Откосной в Калининграде велосипедист сбил семилетнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Авария произошла около 14:00 в районе частной жилой застройки. В результате ДТП ребёнок получил травмы, в скорую помощь обратилась его мама. Пострадавшего доставили в детскую областную больницу. Предварительно ему диагностировали ушибы и ранения мягких тканей лица и волосистой части головы.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что информацией об этом ДТП не располагают. Подробная информация будет позднее.

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