На ул. Откосной в Калининграде велосипедист сбил ребёнка

В понедельник, 17 июля, на ул. Откосной в Калининграде велосипедист сбил семилетнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Авария произошла около 14:00 в районе частной жилой застройки. В результате ДТП ребёнок получил травмы, в скорую помощь обратилась его мама. Пострадавшего доставили в детскую областную больницу. Предварительно ему диагностировали ушибы и ранения мягких тканей лица и волосистой части головы.