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08:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Услуги нижегородских «косметологов» вылились в 800 томов уголовного дела

Под видом бесплатных консультаций клиентов вынуждали подписывать кредитные договоры на крупные суммы.

В Нижнем Новгороде прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении организаторов академии красоты «Мон Платин», впоследствии переименованной в «Мишель». Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере под видом предоставления гражданам косметологических услуг.

Как сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ, всего фигурантами по делу проходят 20 жителей Красноярска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

По версии следствия, 41-летний гражданин Израиля, проживающий в Красноярске, 37-летний гражданин России и Израиля, а также 38-летний гражданин Армении и Израиля с января 2012 года по март 2015 года на территории Нижнего Новгорода «создали и осуществляли руководство преступным сообществом в целях совместного совершения мошенничества в особо крупном размере».

К преступной деятельности организаторы в Нижнем Новгороде привлекли 17 женщин, в возрасте от 24 до 45 лет, одна из которых являлась гражданкой Узбекистана, остальные гражданками России. Их специально обучили приемам психологического воздействия на граждан с целью обмана.

Члены преступного сообщества обзванивали потенциальных клиентов, приглашая на бесплатные косметологические процедуры. Целью этих «процедур» было выяснить материальное положение женщин. После этого под видом подписания договора между салоном и клиентом о прохождении бесплатной процедуры, применяя психологическое воздействие, фактически подписывали кредитные договоры на значительные суммы.

Осознав содержание подписанных документов, потерпевшие требовали в салоне красоты расторжения договоров, однако им отказывали, вследствие чего обманутые клиенты обращались в правоохранительные органы.

В результате незаконной деятельности преступного сообщества обмануто более 200 женщин, причиненный ущерб составил свыше 10 млн рублей. Преступная деятельность была прекращена в результате вмешательства правоохранительных органов.

Организатор совершенного преступления заключен под стражу. Уголовное дело составило свыше 800 томов, допрошено более 120 свидетелей, проведено значительное количество экспертиз и иных следственных и процессуальных действий.

После вручения копий обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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