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22:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Трое подростков — под подозрением в убийстве и расчленении ежей

Необъяснимое зверство. Живодер расчленил пять ежей, выложил их на тротуаре, а рядом кровью написал нецензурные слова.

Фотографии с места преступления взорвали интернет. Пользователи возмущены и требуют для садиста реального срока. Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Ульяна Зайкова восстановила картину жуткого преступления.

Картина, которая даже у взрослых вызывала отвращение. Пять тушек — все в крови — рядом со входом в детский сад. У животных отрезаны лапы и здесь же выложены в ряд. Еще нецензурное слово — видимо, обращение к кому-то из живущих по соседству.

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О кровавой расправе в социальных сетях написала одна из мам. Убитых ёжиков она увидела, когда вела ребенка в дошкольное учреждение. Теперь местные жители обсуждают: мог ли это буты живодер-рецидивист. Ведь до этого в Троицке подобным образом кто-то расправился с голубями.

«Психическое отклонение — это, безусловно. Непоправимые и неизгладимые изменения — они приводят к таким отклонениям психики. И это, безусловно, уже диагноз», — комментирует психоаналитик Ольга Архипцева.

Пока в городе не появился серийный убийца, люди надеются, что виновного найдет полиция. Там уже разбираются: кто совершил жуткое жертвоприношение. Пока под подозрением трое подростков в возрасте от 13-ти до 15-ти лет. Возбуждено уголовное дело. Вот только ответственность по статье «Жестокое обращение с животными» наступает с 16 лет.

И здесь хочется рассказать о позитивном примере обращения с четвероногими и двулапыми. Сейчас челябинка выхаживает сову, которую подобрала на дороге. Птица буквально врезалась в ее машину на трассе. Хищницу девушка аккуратно подобрала, привезла домой и показала ветеринару. Лесную гостью сейчас лечат и регулярно кормят сырой курицей. Как только пернатая пойдет на поправку, её выпустят на свободу. Так что мир не без добрых людей.

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Ульяна Зайкова.

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