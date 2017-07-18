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09:30 (мск), источник: "Российская газета"

В Нижегородской области суд обязал мужчину забрать телевизор из ремонта

Неожиданное дело рассмотрел суд в Нижегородской области: сервисный центр подал иск к жителю города Бор, требуя забрать телевизор из ремонта.

Как выяснилось, гражданин купил телевизор несколько лет назад. Но товар оказался с браком, и покупатель вернул электронного друга для гарантийного ремонта. На время ремонта мужчине предоставили во временное пользование аналогичный товар, то есть точно такой же телевизор, только с меньшей диагональю.

«Покупатель взял на себя обязательство — перед получением товара из ремонта сдать выданный ему временно телевизор, — рассказывают в Нижегородском областном суде. — Согласно акту выполненных работ телевизор покупателя был отремонтирован в ноябре 2015 года. Мужчина был уведомлен об этом сразу же посредством СМС-информирования о поступлении отремонтированного товара из сервисного центра в магазин».

Но мужчина не пришел. Тогда продавец написал письмо, затем другое, о том, что надо прийти и получить свой телевизор и вернуть подменный. Ни ответа, ни привета в магазине не получили.

«Покупатель за получением товара в магазин не обратился, на телефонные звонки не отвечал, по указанному им адресу не проживает, — сообщают в Нижегородском областном суде. — Представитель магазина бытовой техники обратился в Борский городской суд с иском к данному покупателю телевизора о присуждении исполнения обязательства в натуре, взыскании неустойки».

Рассматривая иск, суд пришел к следующему выводу: продавец свою часть дела сделал. Все отремонтировал. А покупатель должен был прийти и забрать товар, вернув подменный телевизор. Это не право, а обязанность клиента.

Магазин второй год не может найти клиента, чтобы вернуть из ремонта телевизор. К делу подключатся приставы.

«Однако ответчик свою обязанность не исполнил, — говорят в суде. — Принимая решение, суд учитывал, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, а также по требованию кредитора суд вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта».

Как бы ни нравился покупателю подменный телевизор, его надо вернуть. Если в течение 14 дней после вступления решения в силу покупатель не придет за своим телевизором, то заплатит неустойку в 5 тысяч рублей. Если же человек так и не объявится, то его розыском займутся судебные приставы.

По словам экспертов, данное дело подчеркивает, что фразу «клиент всегда прав» надо понимать с оговорками. У потребителя есть не только права, но, порой, и обязанности. Одна из самых важных обязанностей потребителя — вести себя прилично. Даже если хочется капризничать, все равно нельзя. Суд капризы не защищает.

Например, недавно Егорьевский городской суд Московской области отклонил иск женщины, отказавшейся показывать содержимое пакета на кассе супермаркета. Покупательница зашла в зал со своим пакетом. Кассир на кассе в вежливой форме осведомилась о содержимом пакета. Обычная история: бывает, что неоплаченный товар оказывается в таких пакетах и по забывчивости человека. Но женщина в ответ подняла скандал и даже вызвала полицию. Правоохранители у всех взяли объяснительные, затем кассир обслужил покупателя. Из магазина женщина пошла в суд и потребовала взыскать с магазина 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд в иске отказал.

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