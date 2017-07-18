В Нижегородской области суд обязал мужчину забрать телевизор из ремонта

Как выяснилось, гражданин купил телевизор несколько лет назад. Но товар оказался с браком, и покупатель вернул электронного друга для гарантийного ремонта. На время ремонта мужчине предоставили во временное пользование аналогичный товар, то есть точно такой же телевизор, только с меньшей диагональю.

«Покупатель взял на себя обязательство — перед получением товара из ремонта сдать выданный ему временно телевизор, — рассказывают в Нижегородском областном суде. — Согласно акту выполненных работ телевизор покупателя был отремонтирован в ноябре 2015 года. Мужчина был уведомлен об этом сразу же посредством СМС-информирования о поступлении отремонтированного товара из сервисного центра в магазин».

Но мужчина не пришел. Тогда продавец написал письмо, затем другое, о том, что надо прийти и получить свой телевизор и вернуть подменный. Ни ответа, ни привета в магазине не получили.

«Покупатель за получением товара в магазин не обратился, на телефонные звонки не отвечал, по указанному им адресу не проживает, — сообщают в Нижегородском областном суде. — Представитель магазина бытовой техники обратился в Борский городской суд с иском к данному покупателю телевизора о присуждении исполнения обязательства в натуре, взыскании неустойки».

Рассматривая иск, суд пришел к следующему выводу: продавец свою часть дела сделал. Все отремонтировал. А покупатель должен был прийти и забрать товар, вернув подменный телевизор. Это не право, а обязанность клиента.

Магазин второй год не может найти клиента, чтобы вернуть из ремонта телевизор. К делу подключатся приставы.

«Однако ответчик свою обязанность не исполнил, — говорят в суде. — Принимая решение, суд учитывал, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, а также по требованию кредитора суд вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта».

Как бы ни нравился покупателю подменный телевизор, его надо вернуть. Если в течение 14 дней после вступления решения в силу покупатель не придет за своим телевизором, то заплатит неустойку в 5 тысяч рублей. Если же человек так и не объявится, то его розыском займутся судебные приставы.

По словам экспертов, данное дело подчеркивает, что фразу «клиент всегда прав» надо понимать с оговорками. У потребителя есть не только права, но, порой, и обязанности. Одна из самых важных обязанностей потребителя — вести себя прилично. Даже если хочется капризничать, все равно нельзя. Суд капризы не защищает.