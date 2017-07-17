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20:51 (мск), источник: Интерфакс

Экс-начальник расформированного главка МВД по СЗФО получил семь лет колонии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему руководителю расформированного Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Виталию Быкову по делу о хищениях при ликвидации управления, передал корреспондент «Интерфакса».

Источник: Reuters
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«Признать Быкова виновным и назначить совокупное наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 400 тыс. рублей», — огласила решение судья Анжелика Морозова.

По решению суда, Быков также лишен звания генерал-майора полиции.

Остальные фигуранты также были признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Александр Монастыршин приговорен к 3,5 годам колонии с лишением звания полковника полиции, Иван Лозюк — к 5 годам заключения с лишением звания полковника внутренней службы. Светлана Шатова и Ирина Бурханова приговорены к условным срокам в 4 и 3,5 года соответственно.

Всем осужденным также запретили занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет. Также суд постановил взыскать с осуждённых в рамках гражданского судопроизводства в счёт причиненного ущерба порядка 17 млн рублей.

Оглашение приговора проходило в течение восьми часов.

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Фигурантами дел о растрате, служебном подлоге и покушении на мошенничество стали бывшие чиновники главного управления (ГУ) МВД по СЗФО, которое было расформировано вместе с другими окружными управлениями. По делу проходят экс-начальник управления Быков и его бывшие подчиненные.

По версии следствия, после ликвидации управления в мае 2014 года должностные лица, не имея полномочий распоряжаться вверенным имуществом, изготовили, подписали и зарегистрировали задним числом приказы, на основании которых 32-м бывшим сотрудникам была выплачена премия на сумму более 19 млн рублей.

В тот же период Быков, Монастыршин и Лозюк изготовили и представили в строительную компанию письмо с требованием исполнить обязательство по ранее заключенному с ГУ договору и оформить 21 квартиру на указанных ими лиц. Между тем, многие из указанных людей не проходили службу в органах внутренних дел, а являлись родственниками и близкими знакомыми обвиняемых.

Комментарии
3
Иван Иванов
Согласен полностью-полонская мерзость ,кругом.
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Юрий Жданов
Закон мягковат. Почти каждый день увольняют, задерживают, сажают коррупционеров и взяточников, а они как сорняки: - один вырвешь, а на том же месте три вырастает.
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Андрей Хан
Да садили бы всех сподряд, все они там одним чертом мазаны. Менять всех надо.
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