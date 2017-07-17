В Башкирии потерялся шестилетний мальчик, который пас гусей

В полицию за помощью в поисках Рамазана Салаватова обратился его обеспокоенный отец. Сельчанин рассказал, что Рамазан отправился рано утром пасти гусей на берег реки Белой и должен был вернуться домой вечером. Однако его так и не дождались обратно.