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21:57 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии потерялся шестилетний мальчик, который пас гусей

Сегодня, 17 июля, потерялся шестилетний мальчик в районе деревни Сыртланово в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: Proufu.ru

В полицию за помощью в поисках Рамазана Салаватова обратился его обеспокоенный отец. Сельчанин рассказал, что Рамазан отправился рано утром пасти гусей на берег реки Белой и должен был вернуться домой вечером. Однако его так и не дождались обратно.

Как сообщили в МВД по РБ, сейчас на поиски Рамазана вышли полицейские вместе с местными жителями.

ProUfu.ru будет следить за ситуацией.

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