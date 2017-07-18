Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, на Украине паника – "зовут на помощь" Европу
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Транзит газа рухнул, на Украине паника – зовут на помощь Европу
«Кузькина мать» Кадырова испугала НАТО - СМИ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Бойцы 54-й бригады ВСУ объявили голодовку командованию — СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Умер Илья Глазунов
11:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове следователи проводят проверку по факту обрушения стены жилого дома

Следственный комитет Ростовской области проводит проверку по факту обрушения стены жилого дома в центре Ростова-на-Дону. ЧП произошло на улице Серафимовича.

По счастливой случайности, обошлось без жертв, однако, серьезно пострадало несколько квартир. Причины еще предстоит установить, но у жильцов есть своя версия.

Груда строительного мусора — последствия обрушения части жилого дома. На участке рядом строители активно готовили котлован под будущий хостел. Соседи утверждают, что рабочие не соблюдали границы, которые установил суд при разделе территории на две части.

Рабочие все больше и больше подкапывали под дом. Добрались так близко, что затронули несущую стену. Вспоминая как произошло обрушение, жильцы отмечают: «Чудо, что никто не пострадал».

«Мы в шоке. Жилья просто нет теперь, остались одни руины. Остаться без жилья сейчас очень страшно, поэтому мы не знаем даже, что делать», — признается Ирина Харитонова.

Квартира Ирины Харитоновой пострадала больше всех. Ее дочь сейчас на девятом месяце беременности. Где теперь они будут жить, семью волнует больше всего.

Кто ответственен за стройку, местные жители не знают. Жильцы неоднократно просили у новых соседей подтверждающие документы на снос старого строения. Но, рассказывают, к ним относились крайне грубо. От начала строительных работ и до момента обрушения прошло около двух месяцев.

«По факту нарушения правил безопасности и проведения строительных работ органами Следственного комитета России проводится доследственная проверка. Установим все обстоятельства произошедшего, а по результатам будет принято процессуальное решение», — комментирует старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Галина Гагалаева.

Кто действительно виновен в сложившейся ситуации, еще предстоит разобраться. А также специалисты выяснят, почему было начато строительство на Серафимовича, ведь напротив находится памятник архитектуры регионального значения. Как утверждают эксперты, ремонтные работы подобного типа в радиусе 300 метров от объекта запрещены законом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Порошенко ответил Захарченко на заявления о создании Малороссии
Греф поддержал идею создания новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь