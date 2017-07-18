В Ростове следователи проводят проверку по факту обрушения стены жилого дома

По счастливой случайности, обошлось без жертв, однако, серьезно пострадало несколько квартир. Причины еще предстоит установить, но у жильцов есть своя версия.

Груда строительного мусора — последствия обрушения части жилого дома. На участке рядом строители активно готовили котлован под будущий хостел. Соседи утверждают, что рабочие не соблюдали границы, которые установил суд при разделе территории на две части.

Рабочие все больше и больше подкапывали под дом. Добрались так близко, что затронули несущую стену. Вспоминая как произошло обрушение, жильцы отмечают: «Чудо, что никто не пострадал».

«Мы в шоке. Жилья просто нет теперь, остались одни руины. Остаться без жилья сейчас очень страшно, поэтому мы не знаем даже, что делать», — признается Ирина Харитонова.

Квартира Ирины Харитоновой пострадала больше всех. Ее дочь сейчас на девятом месяце беременности. Где теперь они будут жить, семью волнует больше всего.

Кто ответственен за стройку, местные жители не знают. Жильцы неоднократно просили у новых соседей подтверждающие документы на снос старого строения. Но, рассказывают, к ним относились крайне грубо. От начала строительных работ и до момента обрушения прошло около двух месяцев.

«По факту нарушения правил безопасности и проведения строительных работ органами Следственного комитета России проводится доследственная проверка. Установим все обстоятельства произошедшего, а по результатам будет принято процессуальное решение», — комментирует старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Галина Гагалаева.